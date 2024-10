Le PAGELLE di Lazio-Genoa: Tavares un treno, finalmente Noslin! E Rovella...

Una Lazio stanca e provata dall'impegno europeo riesce comunque a imporsi con un netto 3-0 sul Genoa. Il risultato nasconde dei momenti in cui la squadra ha comunque saputo soffrire, soprattutto nel secondo tempo quando i rossoblù hanno spinto per cercare il pareggio, ma ciò dimostra anche una grande mentalità del gruppo, che non stacca mai la spina durante la partita. 3 punti e avanti così.

