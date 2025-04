Roma-Lazio 3-2, la società ricorda la finale conquistata

Tempo di amarcord in casa Lazio. La società ricorda il 4 aprile del 2017 quando la Lazio di Simone Inzaghi si guadagnò l'accesso alla finale di Coppa Italia eliminando la Roma di Luciano Spalletti. Quella partita in realtà i biancocelesti la persero 3-2 mollando nel finale, certi del passaggio del turno e concedendo una rete allo scadere.

Il post della società

L'andata di quel derby

I biancocelesti di Simone Inzaghi ebbero la facoltà di poter perdere il derby di ritorno al cospetto della vittoria ottenuta nella partita di andata, un 2-0 decisivo dalle reti di Sergej Milinkovic Savic e il bomber Ciro Immobile. Una partita a senso unico, in cui la prima squadra della capitale dominò nettamente gli avversari e con qualche rimpianto per non aver vinto anche in maniera più larga contro gli uomini di Spalletti.

1 marzo 2017 - Roma, stadio Olimpico - Coppa Italia, Semifinale di andata - inizio ore 20.45



LAZIO: Strakosha, Bastos, de Vrij, Wallace, Basta, Parolo, Biglia, Milinkovic-Savic (91' Murgia), Lukaku (80' Crecco), Felipe Anderson (67' Keita), Immobile. A disposizione: Vargic, Adamonis, Spizzichino, Hoedt, Mohamed, Luis Alberto, Lombardi, Djordjevic. Allenatore: S. Inzaghi.

ROMA: Alisson, Rudiger, Fazio, Manolas; Peres (86' Totti), Paredes (63' Perotti), Strootman, Emerson, Salah (69' El Shaarawy), Nainggolan, Dzeko. A disposizione: Szczesny, Lobont, Juan Jesus, Vermaelen, Mario Rui, De Rossi, Grenier, Gerson. Allenatore: Spalletti.

Arbitro: Sig. Irrati (Pistoia) - Assistenti Sigg. Di Fiore e Manganelli - Quarto uomo Sig. Massa.

Marcatori: 30' Milinkovic-Savic, 78' Immobile.

Il ritorno

4 aprile 2017 - Roma, stadio Olimpico - Coppa Italia, Semifinale di ritorno - inizio ore 20.45



ROMA: Alisson, Rudiger, Manolas, Juan Jesus (46' Peres), Emerson, Paredes (81' Totti), Strootman, Salah, Nainggolan, El Shaarawy (71' Perotti), Dzeko. A disposizione: Szczesny, Lobont, Fazio, Vermaelen, Mario Rui, Grenier, De Rossi, Gerson. Allenatore: Spalletti.

LAZIO: Strakosha, Bastos, de Vrij (46' Hoedt), Wallace, Basta (71' Murgia), Milinkovic, Biglia, Lulic, Lukaku, Felipe Anderson (57' Keita), Immobile. A disposizione: Vargic, Adamonis, Patric, Radu, Crecco, Luis Alberto, Lombardi, Djordjevic, Tounkara. Allenatore: S. Inzaghi.

Arbitro: Sig. Rizzoli (Bologna) - Assistenti Sigg. Di Liberatore e Tonolini - Quarto uomo Sig. Russo.

Marcatori: 37' Milinkovic, 43' El Shaarawy, 56' Immobile, 66' Salah, 90' Salah.