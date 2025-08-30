Conferenza Sarri: "Zaccagni deve fare doppia cifra tutti gli anni. Dele? Siamo alla prefazione"
Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa riguardo la rosa biancoceleste in vista del primo incontro casalingo della Lazio della stagione 2025/2026, infatti, domani 31 agosto alle ore 20:45 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona, match nel quale le aquile dovranno lottare per tentare di conquistare i loro primi 3 punti e far dimenticare la dolorosa sconfitta a Como. Durante la conferenza il mister si è concentrato su alcune aquile, come il Capitano Mattia Zaccagni, Pedro e Fisayo Dele-Bashiru.
Il Comandante Maurizio Sarri in conferenza stampa
Su Fisayo Dele-Bashiru
Siamo ancora alla prefazione, neanche alle prime pagine. Fisicamente ha qualità enormi, può esprimere accelerazioni a 35-36 all'ora e ne ho visti pochi così. È da affinare tecnicamente e tatticamente, ma ha delle qualità forti.
Sul Capitano Mattia Zaccagni e su Pedro
Zaccagni sa cosa penso di lui, deve fare doppia cifra tutti gli anni per qualità fisica e tecnica, se non lo fa sta sbagliando qualcosa. Sta attaccando poco l'area e deve migliorare in questo, c'è bisogno che glielo ripeta poco perché gliel'ho ripetuto tante volte. Pedro ha sempre la possibilità di partire, tenendo sempre presente che averlo in panchina è un'arma, vediamo oggi la situazione com'è e decidiamo. Un'arma in panchina fa sempre estremamente comodo, parliamo di un giocatore che per caratteristiche può inventare qualcosa in qualsiasi momento, non so se altri giocatori in rosa sono capaci della stessa cosa.