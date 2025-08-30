Conferenza Sarri: "Zaccagni deve fare doppia cifra tutti gli anni. Dele? Siamo alla prefazione"

Il mister Maurizio Sarri ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa riguardo la rosa biancoceleste in vista del primo incontro casalingo della Lazio della stagione 2025/2026, infatti, domani 31 agosto alle ore 20:45 la rosa biancoceleste scenderà in campo allo stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona, match nel quale le aquile dovranno lottare per tentare di conquistare i loro primi 3 punti e far dimenticare la dolorosa sconfitta a Como. Durante la conferenza il mister si è concentrato su alcune aquile, come il Capitano Mattia Zaccagni, Pedro e Fisayo Dele-Bashiru.

Il Comandante Maurizio Sarri in conferenza stampa

Su Fisayo Dele-Bashiru

Siamo ancora alla prefazione, neanche alle prime pagine. Fisicamente ha qualità enormi, può esprimere accelerazioni a 35-36 all'ora e ne ho visti pochi così. È da affinare tecnicamente e tatticamente, ma ha delle qualità forti.

Sul Capitano Mattia Zaccagni e su Pedro