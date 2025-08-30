Conferenza Sarri: "C'è da condannare l'atteggiamento collettivo. Il ritorno all'Olimpico?..."
Il mister Maurizio Sarri rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del primo incontro casalingo della Lazio della stagione 2025/2026, infatti, domani 31 agosto alle ore 20:45 la rosa biancoceleste tornerà allo stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona, match nel quale le aquile dovranno scendere in campo con la mentalità e l'energia necessaria per tentare di conquistare i loro primi 3 punti e far dimenticare la dolorosa sconfitta a Como, soprattutto dato che le prestazioni mostrate nella prima giornata di Campionato hanno diminuito la speranza nella tifoseria biancoceleste ed aumentato la delusione e la paura per questo nuovo anno.
Sul lavoro della squadra e sulla voglia di riscatto
Abbiamo lavorato normalmente, riposando il martedì e facendo doppia seduta mercoledì. Da giovedì abbiamo preparato la partita, una programmazione normale così come si è fatto un lavoro normale nella settimana. I filmati del lunedì sono stati solo sulla fase difensiva, da giovedì abbiamo pensato a questa partita. Ci vuole un riscatto forte, vogliamo dare una soddisfazione ai tifosi perché non vinciamo in casa da sei mesi.
Sulle emozioni che prova nel tornare allo stadio Olimpico
Se penalizziamo qualcuno per l'ultima prestazione penso che non ce la faremo a cambiare tutti, la prestazione è stata brutta a livello individuale e collettivo. C'è da condannare l'atteggiamento collettivo, a livello individuale non vedo nessuno più colpevole di altri. Mi farà piacere tornare all'Olimpico, ma dobbiamo sentire la voglia di tornare a dare una soddisfazione ai tifosi.