Conferenza Sarri: "C'è da condannare l'atteggiamento collettivo. Il ritorno all'Olimpico?..."

Il mister Maurizio Sarri rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa in vista del primo incontro casalingo della Lazio della stagione 2025/2026, infatti, domani 31 agosto alle ore 20:45 la rosa biancoceleste tornerà allo stadio Olimpico per affrontare l'Hellas Verona, match nel quale le aquile dovranno scendere in campo con la mentalità e l'energia necessaria per tentare di conquistare i loro primi 3 punti e far dimenticare la dolorosa sconfitta a Como, soprattutto dato che le prestazioni mostrate nella prima giornata di Campionato hanno diminuito la speranza nella tifoseria biancoceleste ed aumentato la delusione e la paura per questo nuovo anno.

Sul lavoro della squadra e sulla voglia di riscatto

Abbiamo lavorato normalmente, riposando il martedì e facendo doppia seduta mercoledì. Da giovedì abbiamo preparato la partita, una programmazione normale così come si è fatto un lavoro normale nella settimana. I filmati del lunedì sono stati solo sulla fase difensiva, da giovedì abbiamo pensato a questa partita. Ci vuole un riscatto forte, vogliamo dare una soddisfazione ai tifosi perché non vinciamo in casa da sei mesi.

Sulle emozioni che prova nel tornare allo stadio Olimpico