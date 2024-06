Strakosha su Euro 2024: "Mi sento bene e ci alleniamo forte. Avversari di qualità ma..."

Thomas Strakosha, il portiere che ha vestito i colori biancocelesti per dieci anni dal 2012 al 2022, si sta preparando per Euro 2024 insieme alla sua nazionale, l'Albania. Il loro debutto nel torneo è fissato per sabato 15 giugno al Signal Iduna Park di Dortmund, dove affronteranno l'Italia di Spalletti. Attualmente in forza al Brentford, Strakosha non ha la certezza di essere il titolare del torneo, e dovrà lottare per un posto con Etrit Berisha, un altro ex Lazio e che ora difende i pali dell'Empoli. La partita inaugurale del torneo sarà tra Germania e Scozia il 14 giugno, il giorno prima di Italia-Albania.

In un'intervista rilasciata a SuperSport, Strakosha ha condiviso le sue emozioni e le sue sensazioni per questa avventura europea, che vedrà coinvolta l'Albania competere con Spagna, Croazia e Italia nel Gruppo B.

Italia-Albania: le parole di Strakosha in vista di Euro2024

Mi sento bene e ci alleniamo tutti forte, lo si vede anche in campo. È importante terminare questa fase perché è come una fase di preparazione. E' positivo che abbiamo chiuso l'amichevole con una vittoria e ora ci prepariamo per l'Italia

Sulla Nazionale Italiana e sul girone: