Matteo Moretto e Fabrizio Romano confermano: Luis Alberto in partenza direzione Qatar

Ufficialmente non è ancora iniziato ma il mercato si presta a prendere sempre più forma. La Lazio ha individuato in Baroni il suo nuovo allenatore, ma allo stesso tempo ha già perso alcuni elementi importanti della rosa: dopo la partenza di Felipe Anderson e Kamada è pronto a salutare un altro big. Stiamo parlando di Luis Alberto. Il fantasista spagnolo non si è trovato bene con Tudor, ma allo stesso tempo il destino non sembra essere cambiato nonostante le dimissioni rassegnate dal tecnico. In questi minuti è arrivata la conferma di Matteo Moretto e Fabrizio Romano sulla partenza di Luis Alberto verso il Qatar, precisamente all' Al-Duhail. Questa la situazione

Matteo Moretto sulla situazione Luis Alberto

Confermato. Nelle prossime ore è prevista la partenza di Luis Alberto direzione Qatar. Ultimi documenti tra la Lazio e l'Al-Duhali in fase di completamento

Fabrizio Romano sulla questione Luis Alberto