Castellanos: "Vogliamo vincere per i nostri tifosi"

A pochi minuti dal fischio d'inizio del match tra Lazio e Real Sociedad, negli spazi interni dello stadio Olimpico di Roma, i microfoni di Lazio Style Channel e Sky Sport hanno raccolto le dichiarazioni del centravanti biancoceleste, Taty Castellanos, in vista della gara delle 21:00.

L'attaccante argentino ha commentato la sfida, il momento attuale della squadra biancoceleste e il cammino in Europa League.

Le dichiarazioni di Castellanos a Lazio Style Radio

È una partita molto difficile contro una squadra che gioca bene. Dobbiamo fare quello che sappiamo, in più siamo nel nostro stadio e davanti alla nostra gente. Loro sono forti, soprattutto quando hanno la palla. Dovremo essere uniti e lavorare al massimo, come facciamo sempre. La cosa più importante è vincere per i tifosi. Mi aiuta tanto fare esperienza in Europa League.

Le parole a Sky Sport

"Dobbiamo mettere in campo il lavoro fatto in settimana, gara importante ma bella da giocare. Vittoria a Verona? La squadra è unita ed è quello l’importante. Tutti i giocatori che giocano lo fanno bene, l’importante è sempre vincere. Gol? Chiaramente ci penso ma lavoro per la squadra e per portare a casa la vittoria. Fare gol è sempre importante ma devo stare tranquillo".