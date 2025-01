Lazio-Real Sociedad | Baroni: "Oggi occorrerà la miglior Lazio. Dobbiamo..."

Archiviata la vittoria contro il Verona per la ventunesima giornata di Serie A, i biancocelesti scendono nuovamente in campo questa volta per l'Europa League. All'Olimpico di Roma andrà in scena tra pochi istanti la penultima sfida di questa prima fase della competizione europea contro la Real Sociedad. L'Europa League è un obiettivo della Lazio, attualmente capolista della coppa, la squadra di Baroni insegue la qualificazione agli ottavi di finale, che potrebbe diventare realtà già con l'eventuale vittoria di stasera contro gli spagnoli.

Di seguito le dichiarazioni del tecnico biancoceleste, Marco Baroni, nel pre-gara di Lazio-Real Sociedad ai microfoni ufficiali della società e a Sky Sport.

Le parole di Baroni a Lazio Style Radio

La Lazio scende in campo come sempre per vincere

Sì, è chiaro abbiamo qualche uomo contato in difesa. Dobbiamo dare ancora qualche spazio a Pedro, che è appena rientrato e non voglio che rischi niente, come anche Noslin. Nonostante le tante assenze che abbiamo, bisogna mettere una grande prestazione all'interno di questa gara perché è una gara complicata contro un avversario di grande valore per cui occorrerà la miglior Lazio.

Cosa cambia affrontare un club spagnolo a livello di filosofia

Sono degli step importanti, noi dobbiamo volere queste partite di grande livello perché devono alzare il nostro livello. Oggi ci sarà da lavorare nelle distanze e nella compattezza di squadra perché queste squadre si devono affrontare così. C'è da fare un passo importante, oggi è la gara in cui bisogna fare questo passo importante. Siamo contenti del percorso fino adesso, ma oggi è una gara che dobbiamo affrontare come se non ci fosse un domani.

Le dichiarazioni a Sky Sport

Scelte di formazione

La squadra già lo sa, oggi è una partita importante. Occorrerà veramente una grande prestazione. La squadra deve andare in campo con grande umiltà e compattezza. Dovrà avere le distanze adeguate perché ha davanti un avversario di livello internazionale che ha tanta qualità per cui occorrerà una partita di grande solidità. La Lazio ha la sua identità. Nelle altre partite abbiamo fatto i conti con delle assenze importanti, anche oggi abbiamo poche alternative in difesa, e questo ci ha portato nelle settimane a lavorare anche in pochi. Ma la squadra in momenti di difficoltà numerica ha dimostrato un volto di una squadra che è rimasta sempre centrata e non ha mai mollato. Oggi ci vorrà testa a questa gara perché è importante e anche delicata.

I punti di forza di questa squadra e dove la sua Lazio può fare male