Bodø/Glimt-Lazio, anche Stefan Radu a sostegno della squadra - FOTO

Dopo la sua esperienza in biancoceleste come difensore della prima squadra, Stefan Radu non ha più smesso di seguire quella che ormai è diventata a tutti gli effetti la sua squadra del cuore. L'ex numero 26, dopo il suo addio al calcio giocato, ha sempre supportato la Lazio come grandissimo tifoso, spesso immortalato a tifare la sua Lazio in Tribuna Tevere o addirittura in trasferta.

Radu diretto all'Aspmyra Stadion

Proprio in occasione della gara d'andata contro il Bodø/Glimt, l'ex difensore biancoceleste è partito con altri supporters laziali in direzione del Circolo Polare Artico. La Lazio dovrà infatti affrontare per quarti di finale di Europa League i norvegesi di Kjetil Knutsen in un doppio incontro: l'andata è in programma domani pomeriggio alle ore 18:45, mentre il ritorno giovedì 17 aprile alle 21:00 allo Stadio Olimpico di Roma.

La foto

Nel viaggio in aereo in direzione della città di Bodø, Stefan Radu è stato fotografato assieme ad un giovane aquilotto, in attesa dell'arrivo nella città norvegese.