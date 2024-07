Il Messaggero | Lazio, proposto James Rodriguez: la società ci pensa

La Lazio è ancora alla ricerca di un vice-Zaccagni o di un jolly d'attacco, quindi sente il bisogno di completare e migliorare il reparto offensivo. Baroni considera Castellanos e Noslin «i centravanti da servire meglio». Sulla trequarti il tecnico vuole centrocampisti di rottura stile Goundouzi e Dele-Bashiru, ma chi darà la qualità per poter legare il gioco?

Lazio, proposto James Rodriguez

A tal proposito, come ci fa sapere il Messaggero, l'ultima suggestione riguarda il 33enne James Rodriguez, offerto da intermediari alla Lazio oltre che al Betis e al Porto: vuole tornare in Europa dopo essersi svincolato dal San Paolo e aver giocato la Coppa America da fenomeno (5 assist e 1 gol). Se il Girona si spingesse a 20 milioni per il Taty, ovviamente cambierebbe lo scenario anche in attacco per un sostituito (Simeone escluso, Dia è congelato da troppo tempo).

Baroni difende Isaksen, ma non è più incedibile

Baroni ha difeso Isaksen («Sarà il suo anno, ha enormi margini di miglioramento»), nonostante sia stato evidentemente mogio quasi sino a fine ritiro. Infatti, la stessa società non lo ritiene più incedibile come a giugno di fronte a una proposta simile (20 milioni coi bonus) a quella richiesta per Castellanos. Il Fenerbahce lo ha solo sondato, il Feyenoord non si è mai spinto a quelle cifre, al massimo ha offerto Stengs in cambio.