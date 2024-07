Il Messaggero | Capitolo cessioni: nodo Akpa Akpro

Le cessioni decideranno il futuro prossimo. «Adesso dobbiamo pensare alle uscite», la chiosa di Baroni a tal riguardo. Sistemati Marcos Antonio (a 5 milioni, l'obbligo del San Paolo) e Kamenovic (in prestito al Yverdon), restano Fares, Andrè Anderson e Cancellieri, autore ieri di un eurogol in rabona nell'ultima sgambata di fine ritiro.

La situazione Akpa Akpro

Differente la situazione di Akpa Akpro, che il ds Fabiani vorrebbe trattenere come mediano dinamico, ma è già fuori dal computo dei 17 "over" anzidetto. Così come Cataldi, unico (ci sarebbero altri due slot vuoti) dentro la lista in quanto prodotto del vivaio, eppure ancora in bilico.