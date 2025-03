Parolo: “Primo anno con Pioli? Grandissima stagione. Vi racconto un aneddoto…”

Marco Parolo ha avuto un ruolo fondamentale nei suoi anni alla Lazio: con Pioli in panchina è sbocciato, con Inzaghi invece si è consacrato. Ai microfoni di ”Doppio Passo”, il centrocampista ha parlato del primo anno con Pioli e ha raccontato un aneddoto curioso.

Era diventata una routine che quando tornavamo dalle trasferte, alle quattro di notte, a Formello Klose chiedeva allo chef di preparare la carbonara e ci si metteva lì. Iniziavamo ad aprire la prima bottiglia di vino e così si facevano le sei a mangiare carbonara. Era un modo anche per fare gruppo. Godersi il momento in tranquillità con chi ha fatto la partita con te davanti a un buon piatto e una bottiglia di vino in sei, eravamo io Lulic, Radu, Marchetti, Candreva, Mauri.