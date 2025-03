La Lazio di Lotito in utile nella prima parte di stagione

Il fatturato in casa Lazio è sempre un punto fondamentale e prioritario che il presidente Claudio Lotito cura con grande attenzione portando la società capitolina ad essere una delle più sane nel panorama del calcio italiano.

I risultati parlano chiaro anche in questo caso, Calcio e finanza riporta i numeri positivi della S.S.Lazio con un fatturato utile di 600.000 euro nei primi sei mesi della stagione 2024/2025. La matematica dice che dai documenti consultati da Calcio e finanza i biancocelesti hanno un fatturato pari a 87,5 milioni di euro. Numeri in calo per la mancata partecipazione in Champions League, cosa avvenuta lo scorso anno con l'allenatore Maurizio Sarri.

Il post social con il fatturato della S.S.Lazio

L'obiettivo Champions League

La Lazio è in piena corsa in campionato per un piazzamento alla prossima Champions League. Gli uomini di Baroni infatti, in modo del tutto inaspettato, sta nella bagarre che ogni anno si crea per ottenere un posto nella massima competizione europea. Tale obiettivo è un vero e proprio spartiacque per il futuro della società, gli introiti economici sono notevoli e fanno sicuramente la differenza nel programmare il prossimo calciomercato estivo con il rispettivo budget da stanziare per migliorare la rosa e non dover vendere i pezzi pregiati della squadra. Poche settimane fa la coppa Lotito-Fabiani hanno parlato di qualificazione in Champions League fondamentale facendo notare però che anche se non arriverà la società è solida e stabile per organizzare un futuro comunque di alto livello.