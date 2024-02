CdS | Luis Maximiano, 8,5 milioni che sfumano

La Lazio deve sperare nella salvezza, quasi impossibile, dell'Almeria per incassare 8,5 milioni di euro. Con la salvezza scatterebbe in automatico il riscatto di Luis Maximiano e il club spagnolo sarebbe costretto a versare la cifra nelle casse della Lazio, in caso contrario il portoghese tornerà a Roma. Come dice il Corriere dello Sport, questo è ciò che riporta Mundo Deportivo, portale sportivo specializzato in calcio catalano. Nel comunicato di cessione di Maximiano all'Almeria, la Lazio ha sempre parlato di obbligo di riscatto, mentre il club spagnolo di “opzione di acquisto”: con la retrocessione si attiverebbe dunque una clausola che annullerebbe l'obbligo di acquistare il portiere portoghese.

Sembra ormai impossibile una permanenza dell'Almeria in Liga anche l'anno prossimo, visti i soli 9 punti ottenuti in 26 partite. Il portiere, quindi, sembra destinato a tornare alla Lazio e a portare con sé un mancato incasso di 8,5 milioni di euro. Non rientra nel progetto biancoceleste, dunque Lotito dovrà trovargli una nuova sistemazione, verosimilmente abbassando le richieste dopo la stagione appena trascorsa. Sempre come riporta Mundo Deportivo, Maximiano sembra essere entrato nei radar del Barcellona: sarebbe stato identificato come sostituto ideale di Marc-André ter Stegen in caso partisse Iñaki Peña. L'obiettivo blaugrana è di prenderlo in prestito con diritto di riscatto sfruttando il fatto che la Lazio difficilmente riceverà offerte importanti per un calciatore che chiuderà la stagione con la probabile retrocessione.