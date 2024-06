Euro 2024, che esordio della Germania! Musiala e compagni affondano la Scozia 5-1

La partita inaugurale di Euro 2024, che si disputano in Germania, ha visto i padroni di casa trionfare con un netto 5-1 contro la Scozia. In un'atmosfera elettrizzante alla presenza dei tifosi tedeschi, i ragazzi allenati da Julian Nagelsmann hanno offerto una prestazione dominante, imponendosi senza difficoltà sugli scozzesi capitanati da Robertson. Con questo risultato, la Germania ha dato il via al torneo nel migliore dei modi, confermando le aspettative e mettendo in mostra tutta la loro forza e qualità fin dal primo incontro, confermandosi come una delle favorite alla vittoria finale.

La partita:

I tedeschi, davanti al proprio pubblico dell'Allianz Arena di Monaco, partono subito a mille, indirizzando il match e dimostrando una superiorità schiacciante. Nei primi diciannove minuti, i padroni di casa si portano sul doppio vantaggio grazie alle reti di Wirtz e Musiala, due delle gemme più preziose del parco giocatori teutonico. Imponendo la propria qualità nella metà campo avversaria, la Germania trova il triplo vantaggio grazie a un rigore trasformato da Kai Havertz, con annessa espulsione per il difensore scozzese Porteous.

Il secondo tempo

Il secondo tempo inizia come si era concluso il primo, con i tedeschi che trovano il gol del 4-0 con Füllkrug, l'attaccante del Borussia Dortmund, entrato da appena cinque minuti e al primo pallone toccato. Al 75' Füllkrug trova la sua seconda gioia personale, ma il VAR gli strozza l'esultanza annullando la rete per fuorigioco. Nel finale Rüdiger se la butta dentro da solo e concede il gol della bandiera alla Scozia. Tuttavia, al 94', nell'ultimo pallone del match, c'è gioia anche per Emre Can, che con un tiro da fuori area la insacca, fissando il punteggio sul 5-1: partita in cassaforte ed esordio stellare per la Germania, ma si era già capito tutto dal primo tempo.