Il Messaggero | Lotito replica ai manifestanti: "Sono sempre i soliti, non mi interessa"

La stagione deludente dopo la Champions League, le dimissioni di Sarri e Tudor e per concludere la solita strategia considerata da tutti di ridimensionamento hanno scatenato una protesta che non si fermerà a ieri: «Nessuno qui crede che Lotito si dimetterà - le parole dei rappresentanti della Curva Nord - ma almenoabbiamo fatto vedere che noiquesta società non la vogliamo.Oggi è stato fatto qualcosa diestremamente grande e abbiamo mandato un segnale importante che verrà ripetuto anchecon altre iniziative per chi ogginon è potuto esserci».

E ancora:«Il messaggio che deve passareoggi è che non siamo contenti sela Lazio è di Lotito: quando lo dice è una bugia perché la Lazio ènostra. Noi laziali ci conosciamotutti e ci piace così. Non ci interessa avere una superstar (qui il rimando alla Roma per Lukaku, ndc) che va via l'anno dopo, oppure essere un fondo moderno.Noi chiediamo solo una societàche sia lo specchio dei suoi tifosi,dove l'amore per questa magliava oltre. Purtroppo è proprio questo che oggi manca nella Lazio».Accuse dirette con una doverosaprecisazione: «La manifestazione non è contro il nuovo allenatore, Marco Baroni, che non sanemmeno dov'è il supermercatoaccanto alla sua futura casa».

La replica di Lotito ai manifestanti della Lazio

Quattro ore intense di protestache però in serata non cambianoil pensiero di Lotito: «Non mi interessa, tanto sono sempre i solitia contestarmi». Non c'era nessun dubbio.