Lazio nella storia: tre vittorie consecutive a Napoli

Stasera la Lazio ha vinto di nuovo, nel giro di pochi giorni, contro il Napoli di Conte. Stavolta la vittoria è arrivata in trasferta, allo stadio Diego Armando Maradona, dove i capitolini hanno vinto 1-0 grazie ad un gol fantastico dell'ala danese Isaksen. Un successo inaspettato per tanti ma non certo per Baroni ed i suoi uomini che con grande umiltà hanno affrontato il match portando con sè un grande bagaglio di consapevolezza. La vittoria ottenuta questa sera a Napoli sancisce per la Lazio anche un record non da poco, ovvero la terza vittoria consecutiva dei capitolini sul campo dei partenopei.

Il record della Lazio sul Napoli

Nel giro di pochi anni i capitolini hanno stravolto le recenti statistiche tra Napoli e Lazio. Un campo che negli ultimi anni sembrava una vera e propria maledizione anche per le più grandi Lazio che subiva sconfitta anche con goleada al tabellini. Tutto è cambiato negli ultimi 3 anni, la Lazio al Maradona è di casa. 0-1, 1-2 e 0-1: sono questi gli ultimi tre risultati della formazione biancoceleste in casa del Napoli. Prima la staffilata di Vecino nel 2022/23, poi il tacco di Luis Alberto e l'invenzione di Kamada nel 2023/24, e infine il colpo di Isaksen quest'anno. È la prima volta nella storia che la Lazio vince per tre volte consecutive in campionato nello stadio azzurro. Non era mai successo: l'ultimo precedente, con soli due successi (tra Serie A e Coppa Italia) era della stagione 2014/15.

L'attuale classifica delle rispettive squadre

Tra Napoli e Lazio è scontro diretto ai vertici. I partenopei perdono e restano inchiodati a 32 punti, secondi in classifica solitari. La Lazio fa il colpaccio, vince e vola a quota 31, solo una lunghezza dalla squadra di Conte. Si avvicina il giro di boa del campionato e adesso le partite, come quella di stasera, iniziano ad avere un peso specifico specialmente quando si tratta di scontri diretti, sicuramente quello di stasera tra Napoli e Lazio lo era.