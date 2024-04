Juventus-Lazio, i convocati di mister Allegri per la Semifinale d'andata di Coppa Italia | FOTO

Con il successo dell'Inter sull'Empoli di ieri sera, si è chiusa la 30° giornata del campionato di Serie A. Questa sera, alle ore 21:00, prenderanno il via le Semifinali d'andata di Coppa Italia. La prima gara vedrà affrontarsi la Juventus contro la Lazio, come successo tre giorni fa in campionato. Domani invece sarà il turno di Fiorentina-Atalanta.

Questa sera, all'Allianz Stadium di Torino, i bianconeri affronteranno i biancocelesti di Igor Tudur, che ha vinto all'esordio sulla panchina della Lazio proprio contro la squadra di Massimiliano Allegri, per 1-0 lo scorso sabato pomeriggio.

Juventus, i convocati bianconeri di Allegri per affrontare la Lazio

In vista della gara di questa sera in programma alle ore 21:00, valida per l'andata delle Semifinali di Coppa Italia, ecco la lista dei 24 calciatori bianconeri convocati dall'allenatore della Juventus Allegri:

Szczesny, De Sciglio, Bremer, Gatti, Locatelli, Danilo, Chiesa, Vlahovic, Kostic, Alex Sandro, Yildiz, McKennie, Iling-Junior, Kean, Miretti, Weah, Pinsoglio, Rugani, Rabiot, Alcaraz, Cambiaso, Djalo, Perin, Nicolussi Caviglia.

La lista dei convocati per la semifinale d’andata di Coppa Italia 📝#JuveLazio pic.twitter.com/CGfyuAYi5z — JuventusFC (@juventusfc) April 2, 2024

Il cammino della Juventus in questa edizione della Coppa Italia

Il percorso della Juventus in Coppa Italia si è aperto con il successo per 6-1 contro la Salernitana negli Ottavi di Finale. In gol Miretti, Cambiaso, Rugani, Yildiz, Weah ed un autogol della squadra ospite. A seguire, come negli Ottavi, i bianconeri sono scesi in campo tra le mura amiche, superando questa volta il Frosinone con un netto 4-0. Decisive le reti di Yildiz e Milik, autore di una tripletta.