CdS | Tris di nomi per la Lazio

Come riportato dal Corriere dello Sport, Martusciello sarà il traghettatore almeno fino a sabato, restare è stata una decisione di compromesso come chiarito ieri dallo stesso Martusciello: "Ho semplicemente dato la mia disponibilità alla società, che mi ha prospettato questa possibilità". Sarri ha dato le dimissioni trovando un accordo con Lotito, che gli assicurerà lo stipendio fino a giugno dopodiché è stato strappato il contratto per il prossimo anno da 8 milioni lordi. Sarri aveva chiesto allo staff di non dimettersi per tutelarli: Martusciello ha un contratto da 300mila euro e si è reso disponibile fino a giugno, ma lo staff del Comandante ha garantito la sua presenza fino a sabato, anche se già sta trattando per una buonuscita, non è detto dunque che lo staff di Sarri ci sarà a Frosinone si deciderà oggi. Se lo staff lascerà verrà sostiutuito da figure interne, ma da lunedì Martusciello è solo.

Lotito e Fabiani continueranno con Martusciello fino all'annuncio del nuovo allenatore, si cerca già una soluzione definitiva almeno fino a giugno 2025, non ci saranno dunque traghettatori come Brocchi, Klose, Parolo o Lulic. Sono tre i profili scelti: Tudor, Scaloni e Conceicao e la decisione definitiva si avrà tra tre-quattro giorni che spetta ovviamente al Patron. Tudor è libero, Fabiani lo conosce bene e l'agente dell'allenatore croato è Seric, ex giocatore biancoceleste. Tudor resta in corsa anche per la panchina del Bologna per il dopo Motta. Scaloni piace molto a Lotito, è già stato contattato, ma ha appena rinnovato fino al 2026 con la Nazionale Argentina, dovrebbe quindi dimettersi da CT. Conceicao è un'ipotesi molto suggestiva, con il Porto è in scadenza e non rinnoverà ma ci sono tanti Top Club su di lui. Se la scelta virerà su Conceicao, Martusciello rimarrà in carica fino a giugno. Se la scelta ancora non fosse stata fatta entro luglio prende quota il nome di Gilardino.