Monza, Palladino: "Affrontiamo una squadra molto forte, la più in forma in questo momento"

L'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, è intervenuto nel pre partita della sua squadra contro la Lazio. La sfida, in programma alle ore 18:00, è valida per la 35° giornata di Serie A. Queste le parole del mister dei biancorossi ai microfoni di Dazn:

"L'abbiamo preparata come sempre, con il nostro entusiasmo, con i nostri allenamenti durante la settimana. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte, credo la più in forma del campionato in questo momento, che ha voglia di fare punti e risalire ancora di più la classifica, con obiettivi importanti. Però noi non ci snaturiamo, vogliamo fare la nostra prestazione come sempre, cercare di mettere in difficoltà la Lazio davanti al nostro pubblico e cercare di fare un'ottima prestazione.

Djuric sui duelli aerei è molto forte, ha delle caratteristiche ben precise. Ho preferito lui oggi, domenica scorsa è toccato a Colombo. Ho la fortuna di avere due attaccanti molto forti, che si possono alternare ma possono giocare anche insieme. Oggi ho preferito così, ma ovviamente c'è anche il secondo tempo, per me sono fondamentali gli ingressi dalla panchina.

Io credo che il mestiere dell'allenatore è vincere le partite ma soprattutto dare valore ai giocatori. Abbiamo tanti giovani che stanno crescendo, abbiamo dato tanto valore alla rosa quest'anno. Carboni è uno di questi: grande talento, sta crescendo e migliorando giorno dopo giorno. Come Valentin ce ne sono tanti altri: Bondo ha fatto un grande campionato, Andrea Carboni, Maldini. Sono contento di lavorare con i giovani".