Genoa-Lazio, Mandas nel post: "Vittoria importante, la squadra ha fatto il massimo"

Nel post partita di Genoa-Lazio, finita 0-1, il portiere biancoceleste Christos Mandas ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel.

"Questa è una vittoria importante, tutti sono felici, la squadra ha fatto il massimo per prendersi una vittoria importante che potrà dire molto anche in vista della sfida di martedì contro la Juventus. Sono molto felice per il clean sheet, ma la cosa più importante è che vinca la Lazio. Colpo sul naso? Sto bene, ho avuto dolore per qualche minuto, ma tutto bene".