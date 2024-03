Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio e noto per la sua lunga e dichiarata passione per la squadra biancoceleste, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni al termine dell'incontro tra la Lazio e il Frosinone nel campionato Primavera 1, conclusosi con una vittoria per 2-0 a favore dei padroni di casa. Attualmente allenatore della formazione giovanile ciciocara, Gregucci ha condiviso le sue impressioni sulla sconfitta dei suoi ragazzi, commentando così il match:

”È stata una partita combattuta. Abbiamo commesso degli errori, abbiamo regalato qualche opportunità da rete. Poi nel finale abbiamo cercato di raddrizzarla ma non era la giornata giusta oggi per noi. Non possiamo permetterci gli errori che abbiamo commesso.”

Sul percorso intrapreso e sul sogno salvezza che fino a poco tempo sembrava impossibile:

”Prima di tutto erano due cose differenti: sono tornati dei ragazzi che erano di proprietà del Frosinone che stanno dando un grande apporto alla squadra, che è salita di livello, almeno tecnicamente, di tanto. Prima era difficile per noi andare a giocare.”

Sulla Lazio:

”La Lazio è una squadra buona, che sa riconoscere le sue qualità. Ha buone potenzialità offensive. Ha qualche buon giocatore su cui però bisognerà vedere il loro percorso: Bordon, Sana Fernandes, Reggeri che hanno già annusato la prima squadra. L’augurio che faccio alla Lazio è quello, visto che io ho conosciuto nel mio percorso laziale tantissimi giovani formati nel nostro settore giovanile: ho vissuto le primavere di Di Caino, Nesta. Erano quasi ingiocabili, davano fastidio a noi al giovedì quando venivano a fare la partita infrasettimanale. Erano giocatori nati in casa Lazio che si sono fatti onore. Quando chiedevo a Volfranco Patrarca (talent scout che lavorò per 25 anni nella Lazio) : “Franco, questi giocatori possono arrivare a giocare in Serie A?” lui diceva “Questi tra due anni sono in Nazionale”.

Su Petta, giocatore arrivato in gialloazzurro proprio dalla Lazio: