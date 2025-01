Esclusiva calciomercato: per il centrocampo la Lazio guarda anche in Turchia

Il calciomercato è ufficialmente iniziato e la Lazio è alla ricerca innanzitutto di un centrocampista per rinforzare un reparto che sicuramente sta dando i suoi frutti quest'anno ma che risulta sguarnito di adeguati rinforzi. Il nome che sta circolando in questi giorni è quello di Jacopo Fazzini su cui è piombato anche il Napoli che sembra aver inserito la freccia per sorpassare il club biancoceleste nell'operazione. Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa, però, il giovane calciatore dell'Empoli non è il solo nome che la Lazio sta attenzionando e l'ultima pista porta in Turchia.

Occhi su Jakub Kaluzinski dell'Antalyaspor

Il Presidente del club turco pochi giorni fa aveva pubblicamente detto che squadre di Serie A e La Liga si sono mostrate interessate a Jakub Kaluzinski, centrocampista polacco in forza all'Antalyaspor. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione la Lazio è tra queste squadre a cui piace il calciatore polacco e monitora il profilo da molto tempo. Precisiamo che Kaluzinski è un profilo che piace ma al momento non ci sono stati ancora tentativi per strappare il calciatore all'Antalyaspor con il quale ha un contratto fino al 2026 con opzione per il 2027.

Il profilo di Jakub Kaluzinski

Centrocampista classe 2002, nato a Gdansk in Polonia è approdato in Turchia all'Antalyaspor nel luglio 2023 collezionando sinora 53 presenze e 7 assist. A giugno 2024 ha fatto il suo esordio anche in Nazionale maggiore nella sfida amichevole contro l'Ucraina. Pedina mobile a centrocampoche ha mostrato qualità sia con il piede destro che con il mancino, predilige la linea mediana ma è stato schierato in carriera anche sulla trequarti da dove ha sfornito diversi assist.