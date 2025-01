Fazzini tra Lazio e Napoli: il punto di Gianluca Di Marzio

Il derby della capitale è sempre più vicino, in giornata ha parlato Baroni in conferenza stampa e domani ci sarà la rifinitura. Il calciomercato non si ferma e la situazione Jacopo Fazzini bolle in casa Lazio: in questi minuti, l'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio ha fatto il punto della situazione

Calciomercato Lazio, il Napoli si inserisce su Fazzini: il punto di Gianluca Di Marzio

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Il Napoli non molla Jacopo Fazzini dell’Empoli. In virtù dei buoni rapporti tra Fabrizio Corsi e Aurelio De Laurentiis, prosegue la trattativa tra le parti. Al momento, gli azzurri hanno presentato un’offerta leggermente superiore a quella della Lazio di Lotito.

Fazzini preferirebbe la Lazio

La Lazio, però, sta seguendo da tempo il centrocampista classe 2003 e, al momento, risulta essere ancora avanti con il giocatore, che gradirebbe la destinazione. Il Napoli, dunque, vuole farsi trovare pronto e ha ribadito ancora una volta il proprio interesse.