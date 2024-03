25 marzo 2000, 24 anni fa la vittoria del derby in rimonta nell'anno dello Scudetto: il ricordo della Lazio | VIDEO

Sono passati esattamente 24 anni da quell'ormai storico 25 marzo 2000. Era un sabato e, allo Stadio Olimpico di Roma, andava in scena il Derby della Capitale, Lazio-Roma. La sfida, valida per la 27° giornata del campionato di Serie A 1999/2000, si aprì, dopo appena tre minuti, con il vantaggio dei giallorossi firmato Vincenzo Montella.

Tre, come i minuti che ha impiegato la squadra biancoceleste, allenata da Sven-Göran Eriksson, a rimontare il risultato e portare a casa il derby: prima Pavel Nedvěd al 25esimo, poi Juan Sebastián Verón al 28esimo, direttamente su calcio di punizione, sono i protagonisti del successo biancoceleste. Vittoria importante per la Lazio, non solo per aver conquistato il derby, ma anche per i tre punti, visto che a fine stagione la squadra di Sven-Göran Eriksson conquisto lo Scudetto.

La Lazio, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha voluto ricordare l'importante vittoria nel Derby della Capitale, esattamente a 24 anni di distanza:

Una vittoria fondamentale in rimonta. Era il 25 marzo 2000, giorno di Lazio-Roma.

I biancocelesti vanno sotto dopo appena 3', gol di Montella, ma non mollano e si rialzano. Tra il 25' e il 28' infatti ribaltano il risultato, con le reti di Nedved e Veron. Tre punti pesanti per lo Scudetto.

Così la Lazio: Marchegiani (43' Ballotta), Gottardi, Negro, Couto, Pancaro, Conceição, Almeyda, Simeone, Nedved, Veron (66' Sensini), S.Inzaghi (74’ Boksic). Allenatore: Eriksson".

Non solo, anche attraverso il proprio profilo ufficiale Twitter, il club biancoceleste ha ricordato la vittoria nel derby datata 25 marzo 2000. Il video pubblicato, dove vengono riprese le due reti biancocelesti, è accompagnato dalla didascalia che recita: “25.03.2000. Nedved e Veron: derby ribaltato nell’anno del secondo Scudetto”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO