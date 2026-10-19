Gattuso tra i Premiati Speciali "L'Immagine dell'Italia nel Mondo"

Stamattina presso il Salone d'Onore del CONI si è tenuta la cerimonia di assegnazione dei premi “Manlio Scopigno” e “Felice Pulici” della stagione 2025/26. Tra i premi speciali per "L'Immagine dell'Italia nel Mondo" figura anche Gennaro Gattuso.

IL GRANDE CALCIO CELEBRA LE SUE ECCELLENZE AL CONI: CONSEGNATI I PREMI NAZIONALI E INTERNAZIONALI "MANLIO SCOPIGNO" E "FELICE PULICI"

Questa mattina, nella prestigiosa cornice del Salone d'Onore del CONI a Roma, si è svolta la solenne cerimonia di consegna dei Premi Nazionali e Internazionali “Manlio Scopigno” e “Felice Pulici”, relativi alla stagione calcistica 2025/2026.

L'evento, giunto al prestigioso traguardo della 25ª edizione, ha riunito i massimi vertici delle istituzioni sportive, firme del giornalismo e leggende del calcio per onorare la memoria di due figure indimenticabili dello sport italiano: Manlio Scopigno e Felice Pulici.

La kermesse, organizzata dall’ASD Scopigno Cup sotto la guida del Presidente Fabrizio Formichetti, è stata promossa da una Giuria d'Onore di altissimo profilo, presieduta da Gianni Letta e Dino Zoff. I riconoscimenti assegnati non hanno celebrato soltanto i risultati tecnici e i meriti sportivi sul campo, ma hanno voluto dare forte risalto ai valori umani, alla lealtà, al fair play e alla responsabilità sociale.

I VINCITORI DEI PREMI "MANLIO SCOPIGNO"

Miglior Allenatore di Serie A: Cesc Fàbregas (Como 1907) e, ex aequo, Cristian Chivu (F.C. Internazionale)

Miglior Presidente di Serie A: Mirwan Suwarso (Como 1907) – che succede nell'albo d'oro a dirigenti del calibro di Aurelio De Laurentiis e Antonio Percassi

Miglior Giocatore di Serie A: Donyell Malen (A.S. Roma) e, ex aequo, Nico Paz (Como 1907)

Manager of the Year "Pantaleo Corvino": (Inserire nome del vincitore)



Premi Speciali "L'Immagine dell'Italia nel Mondo":

Gennaro Gattuso (Allenatore S.S. Lazio)

Silvio Baldini (Commissario Tecnico Nazionale Italiana Under 21)

Andrea Soncin (Commissario Tecnico Nazionale Italiana Femminile)

Maurizio Viscidi (Coordinatore Tecnico delle Nazionali Giovanili FIGC)



Riconoscimenti Speciali e Giornalistici:

Premio Hall of Fame Scopigno Cup: Davide Frattesi

Premi Giornalistici Manlio Scopigno: Assegnati alle eccellenze del giornalismo sportivo dalla giuria presieduta dal Dott. Gianni Letta. Andrea Stramaccioni; Marco Nosotti; Leo Di Bello; Monica Bertini; Eleonora Incardona; Tiziana Alla; Massimo Barchiesi; Francesco Saverio Intorcia



I VINCITORI DEI PREMI "FELICE PULICI"

Il riconoscimento, destinato ai "numeri uno" che si sono distinti per talento, leadership e stile dentro e fuori dal rettangolo di gioco, ha visto sfilare i migliori interpreti del ruolo di portiere del panorama calcistico.

Riconoscimento per l'Inclusione e la Moda:

Un premio speciale è stato conferito alla madrina Nabiha El May (in arte Souhaila Mia), premiata per la realizzazione e lo sviluppo dell'Evento Inclusivo di Moda — diventato fiore all'occhiello della manifestazione — e per il suo costante impegno nel ruolo di Madrina del Scopigno Cup World Football Tournament Under 17.

LE DICHIARAZIONI ISTITUZIONALI

"Raggiungere la venticinquesima edizione testimonia la solidità e l'importanza di questo premio nel panorama del calcio italiano ed europeo", ha dichiarato il patron Fabrizio Formichetti. Ricordare Manlio e Felice significa trasmettere alle nuove generazioni un modello di calcio pulito, fatto di competenza tecnica, sagacia ironica e immensa dignità sportiva".

UN LEGAME CON I GIOVANI TALENTI

L'evento conclude ufficialmente le attività correlate alla 34ª edizione dello Scopigno Cup World Football Tournament Under 17, confermando il legame indissolubile tra la valorizzazione dei giovani talenti e il riconoscimento dei grandi campioni affermati (oltre 200 nell'arco di 34 anni, tra Campioni del Mondo, Vicecampioni e Campioni d'Europa).