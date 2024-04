Il Messaggero | Lotito: "Ecco perché ho scelto Tudor"

Ancora sfida alla Juventus

Questa sera una sfida fondamentale per la Lazio in casa della Juventus: l'andata della semifinale di Coppa Italia è utile come non mai per tentare di raggiungere un buon risultato in vista della sfida di ritorno dell'Olimpico in cui tentare l'assalto alla finale, ma anche per mandare un chiaro segnale dopo la bella vittoria in campionato sempre contro i bianconeri.

Le parole di Lotito

Questa sarà una sfida indubbiamente diversa, ma in cui l'approccio dovrà essere lo stesso da parte dei biancocelesti per tentare di compiere una nuova impresa e assimilare quanto più velocemente le idee di mister Tudor. In merito si è espresso anche il patron della Lazio Claudio Lotito, ammette:

L’ho scelto per il suo carattere di ferro e la sua voglia di fare esprimere al massimo quest’organico, che ritiene forte e competitivo.

Il Messaggero