CdS | Castrovilli, i sogni di chi è rinato tre volte

Gaetano Castrovilli sta riprovando la terza rinascita. La prima dopo l'infortunio ad aprile 2022, con 8/10 mesi di stop. La seconda dopo l'intervento di un anno fa. La terza inizia ora. Ha voluto fortemente la Lazio, sua occasione di rinascita e ora è felice.

Quando esordirà Castrovilli?

Non ha ancora esordito, lo farà appena otterrà l'ok dei medici. A breve tornerà in gruppo e proverà a debuttare contro il Southampton o il Cadice. Ha 27 anni e Baroni non vede l'ora di recuperarlo per poter sfruttare appieno il suo talento. Alla squadra manca fantasia e Castrovilli può essere l'uomo giusto che può donarla. Le sue parole appena arrivato alla Lazio riflettono luce e raccontano voglia di rinascita.

Che ruoli può coprire Castrovilli?

Ci sono dei rischi sì, ma vanno corsi. Un'occasione del genere non poteva non essere colta. Può essere mezzala e trequartista, ispiratore di azioni. Inoltre, serve un nuovo fabbricatore di assist dopo la partenza di Luis Alberto.