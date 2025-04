Tra Atalanta, derby ed Europa League i tifosi biancocelesti rispondono presente: il dato

Dopo il doloroso pareggio contro il Torino, il club biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo, infatti, oggi alle ore 18:00 si disputerà Atalanta-Lazio. Il match in programma è molto importante per entrambe le squadre, infatti, la Dea può ancora sperare in una rimonta per la corsa scudetto, tuttavia, il Napoli si trova a 6 punti di distacco e l'Inter a 10, mentre la vittoria rappresenterebbe per il club biancoceleste una sorta di rivincita personale, ma non solo, permetterebbe anche alle aquile di riposizionarsi al di sopra della Roma e di mettersi al riparo dalla Fiorentina. L'incontro con l'Atalanta non é l'unico match difficile in arrivo per la rosa di Baroni, infatti, il 10 e il 17 aprile sono in programma le due partite degli ottavi di finale contro il Bodoe/Glimt, mentre il 13 aprile si disputerà il derby. La Lazio dovrà lottare duramente per tentare di sconfiggere i propri avversari ma fortunatamente potrà contare sul sostegno di tutti i tifosi.

Lazio: il dato sui tagliandi venduti per i prossimi incontri

I tifosi biancocelesti hanno risposto presente per le proprie sfide delle aquile, infatti, quasi mille tifosi sono partiti per sostenere il club a Bergamo, ma non solo, per il derby della Capitale sono stati venduti 32.500 biglietti, che sommati ai 25.000 abbonati, potranno ad un totale di 60.000 spettatori pronti a tifare per la propria squadra. I tifosi non fanno sentire la loro mancanza neanche per Lazio-Bodoe/Glimt, incontro valido per il ritorno dei quarti di finale di UEFA Europa League, infatti, sono già 32.500 i tagliandi venduti, tuttavia, l'obiettivo é superare il record di presenze nella competizione europea, vale a dire il match del 2018 contro il Salisburgo che aveva raggiunto i 43.000 spettatori.

L'andamento della Lazio in Serie A

Il club biancoceleste aveva iniziato molto bene la stagione 24/25, infatti, nelle prime 10 partite di Campionato aveva ottenuto 6 vittorie, un pareggio e 3 sconfitte, per un totale di 19 punti, 22 gol segnati e 13 subiti, al momento, invece, sono soltanto 16 i punti conquistati, 17 le reti e 14 i gol degli avversari, ma non solo, la Lazio non trova la vittoria dal match del 2 marzo contro il Milan. Le prossime giornate forniranno nuove occasioni alle aquile per tentare di tornare a trionfare in campo.