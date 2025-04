Atalanta-Lazio: la lista dei biancocelesti convocati dal mister Marco Baroni

La rosa biancoceleste si prepara a scendere nuovamente in campo, infatti, oggi alle ore 18:00 si disputerà Atalanta-Lazio al Gewiss Stadium. L'incontro, affidato al direttore di gara Daniele Chiffi della sezione di Padova, rappresenta una grande occasione per entrambi i club di portarsi a casa i 3 punti, infatti, la Dea si trova a 6 punti di distacco dal Napoli e a 10 dall'Inter, ma non solo, il Bologna si trova soltanto a 2 punti dal club di Gasperini. Per la rosa biancoceleste, invece, una vittoria non rappresenterebbe soltanto un riscatto personale, dato che l'ultimo trionfo risale alla partita del 2 marzo disputata contro il Milan, o un sorpasso della Roma, ma anche un'occasione di aumentare la distanza dalla Fiorentina, infatti, la squadra di Palladino, in seguito al pareggio contro il Milan, si trova a pari punti del club guidato dal mister Marco Baroni.

Atalanta-Lazio: la lista dei biancocelesti convocati

