Atalanta-Lazio: Baroni svela gli undici titolari del match!

La Lazio di Marco Baroni affronta un finale di stagione decisivo, tra Serie A ed Europa League. Oggi, in trasferta, la squadra biancoceleste si prepara a sfidare l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Un Finale di Stagione Intenso per la Lazio

La Lazio, sotto la guida di Marco Baroni, è attesa da una serie di partite fondamentali per consolidare la propria posizione in campionato e cercare di raggiungere obiettivi ambiziosi in Europa League. Con il campionato che entra nella sua fase conclusiva, ogni partita diventa decisiva per le aspirazioni dei biancocelesti.

Atalanta: un’avversaria ostica

In trasferta, contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, la Lazio affronterà una squadra che ha sempre dimostrato di essere pericolosa, soprattutto tra le mura amiche. I bergamaschi sono un avversario duro da battere, ma la Lazio ha tutte le carte in regola per fare risultato e dare un segnale forte ai propri tifosi.

L’importanza della vittoria per la Lazio



Oggi più che mai, i biancocelesti hanno bisogno di una vittoria per alimentare le speranze di un buon piazzamento finale in campionato. I tifosi, sempre presenti e calorosi, sono pronti a sostenere la squadra in trasferta, come solo loro sanno fare. La spinta del pubblico potrebbe fare la differenza in questo match fondamentale.



Le Formazioni Ufficiali



Marco Baroni ha sciolto i dubbi sugli undici titolari. Ecco le formazioni ufficiali per questa sfida:

Atalanta (4-3-3):

Carnesecchi, Bellanova, Cuadrado, De Roon, Djimsiti, Ederson, Hien, Kolasinac, Lookman, Retegui, Zappacosta

Lazio (4-3-3):

Mandas, Belahyane, Dele-Bashiru, Dia, Gigot, Gila, Lazzari, Rovella, Tavares, Tchaouna, Zaccagni