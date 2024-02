Lazio-Bayern Monaco, Isaksen: "Contento per questa notte, il boato dell'Olimpico è stato fantastico"

Al termine della sfida di Champions League vinta dalla Lazio contro il Bayern Monaco l'esterno offensivo biancoceleste Gustav Isaksen è intervenuto ai microfoni di Lazio Style.

Queste le sue parole:

"La squadra ha fatto molto bene, abbiamo vissuto una grande notte, 5 minuti prima del rigore ho avuto una grande occasione che dovevo segnare, ma sono molto felice per il rigore procurato. Non so se il rigore è da rosso ma sono molto contento e ce lo prendiamo. Siamo molto forti, tutti hanno fatto molto bene è stata una partita difensiva cercando la ripartenza perché loro hanno una squadra fortissimo con Kane, Musiala, Sanè, ma abbiamo giocato bene in difesa e abbiamo avuto più occasioni noi. Il boato dell’Olimpico è stato fantastico mi piace molto quest’atmosfera i tifosi sono troppo forti".