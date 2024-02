Lazio-Bayern Monaco, Patric: "Sono felice di stasera, eravamo consapevoli delle nostre possibilità"

Al termine della partita vinta dalla Lazio contro il Bayern Monaco il difensore biancoceleste Patric è intervenuto ai microfoni di Lazio Style. Queste le sue parole:

"Sono molto felice per il traguardo di presenze con questa maglia e sono molto felice per il mio percorso alla Lazio e per la partita di stasera. Siamo stati in partita dal primo minuto, eravamo consapevoli che avevamo le nostre possibilità. Stiamo lavorando bene anche nella fase difensiva in cui si vedono risultati, non ci siamo allarmati per alcuni risultati, abbiamo lavorato duro e siamo contenti. Sarri ci ha rimproverato che dovevamo chiuderla 2-0".

Patric è poi intervenuto anche in zona mista. Queste le sue parole: "Un sogno per tutti, la vittoria è per i tifosi, sognano queste vittorie da anni e siamo molto felici. Penso che queste gare ce le dobbiamo godere perché è quello che sognano tutte le squadre europee. Siamo felici. Qualificazione? Tutto è possibile, il Bayern è una grandissima squadra ma noi siamo organizzati, possiamo dire la nostra, andiamo lì con coraggio. Siamo molto felici di quello che è successo. In campionato non è facile in queste stagioni con partite ravvicinate. Non siamo lontani dalla Champions, siamo ancora in ballo. Dobbiamo essere fiduciosi. A livello europeo è uno migliori momenti. Mi mancava tanto il campo, ho sofferto il problema alla spalla ma ora sono felice. Posso stare dove voglio: allenarmi con i compagni a disposizione dell'allenatore. Ci sono squadre in Italia che ti aspettano: qui cercano subito l'occasione. Ogni squadra ti presenta un gioco diverso, tutte sono difficili. Ogni partita in Serie A è difficile vincerla e abbiamo tanti esempi. Rammarico? Si, non è la stessa cosa andare lì con doppia cifra. Ma dobbiamo pensare in positivo, consapevoli della nostra forza. Anche se le cose andranno bene o male".