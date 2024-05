Il Torino chiude la Serie A perdendo 3-0 in casa dell'Atalanta. Per la Dea in gol Scamacca, Lookman e Pasalic (su rigore). Così facendo, la squadra di Gasperini acciuffa il quarto posto in classifica e condanna all'Europa League la Roma. Ora le italiane che parteciperanno alla prossima Champions League saranno 5: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna.