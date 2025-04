Atalanta-Lazio, Baroni nel prepartita: "Importante ruotare i giocatori e su Mandas…"

Pochi istanti separano Atalanta e Lazio dal big match in programma al Gewiss Stadium alle 18:00. Baroni e Gasperini sono chiamati a rispondere ad un ultimo periodo con più bassi che alti e la partita di oggi può dire molto del finale di stagione delle due squadre.

Baroni ha introdotto così davanti ai microfoni del prepartita il match tra bergamaschi e biancocelesti.

Viviamo dei risultati, la fiducia non deve mancare. Abbiamo lavorato per queste partite importanti e dobbiamo farci trovare pronti anche in questa settimana. Siamo fiduciosi questo è certo.