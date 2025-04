Atalanta-Lazio, Zappacosta nel prepartita: "Ci sentiamo bene, siamo sempre gli stessi"

Tra pochi istanti Atalanta e Lazio si daranno battaglia al Gewiss Stadium per quello che si appresta ad essere uno scontro decisivo per la lotta Champions League. La Dea deve migliorare il suo ruolino di marcia in casa e recuperare terreno dopo due sconfitte; la squadra di Baroni sarà attesa da un periodo di fuoco.

Davide Zappacosta, esterno dell'Atalanta, ha presentato così il match contro la Lazio.

Zappacosta - Depositphotos

Le parole di Zappacosta a SKY

La Champions passa per quello che facciamo noi, ci mancano tante partite e dobbiamo invertire il ruolino in casa, ci sentiamo bene dobbiamo solo essere positivi.

Sulle sconfitte

Noi siamo sempre gli stessi, la situazione non è negativa dobbiamo essere in fiducia e tapparci le orecchie pensando a noi stessi.

Partite senza vittorie in casa