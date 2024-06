Lotito ha finalmente fatto la prima mossa per lo Stadio Flaminio, infatti ieri il Patron Biancoceleste ha inviato una PEC al Sindaco Gualtieri per richiedere un incontro in cui poter mostrare il progetto messo a punto per lo Stadio di Proprietà.

La lettera di Lotito arriva all'indomani delle parole dell'Assessore Onorato che aveva così commentato la situazione intorno allo stadio della Lazio:

Ill.mo Sig. Sindaco di Roma, formulo la presente per confermarle, al di là di quanto già fatto per le vie brevi, che a nome della S.S. Lazio, ho fatto una serie di verifiche e approfondimenti per lo sviluppo di un piano di fattibilità per realizzare allo Stadio Flaminio di Roma la casa della S.S. Lazio. Ovviamente siamo interessati allo sviluppo di un piano di ristrutturazione che, nel pieno rispetto delle normative vigenti, consenta allo Stadio Flaminio di essere uno stadio in condizione di poter ospitare incontri di calcio di tornei nazionali ed internazionali. Per realizzare al meglio il nostro progetto e per farlo in totale compatibilità con le esigenze pubbliche che Lei e la Sua amministrazione rappresentate. Le chiedo di organizzare un incontro al quale parteciperò con il responsabile del progetto da noi designato e con lo staff dei tecnici incaricati della sua realizzazione. A tal fine Le sarò grato se potrà indicarmi una serie di date per le quali cercherò di coordinare le esigenze di tutti. La ringrazio anticipatamente per la disponibilità e resto in attesa di un Suo spettabile incontro. Distinti saluti".