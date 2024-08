CdS | Rovella e Vecino: le scelte di mister Baroni

Come riportato dal Corriere dello Sport, Rovella per mister Baroni non è un play puro e lo ha dimostrato in parte contro il Venezia dove ha alternato chiusure difensive ad attacchi nella trequarti offensiva. L'ex Monza è stato poi aiutato da Guendouzi molto più sciolto e manovriero rispetto alla scorsa stagione.

Gerarchie

Rovella è stato sostituito al 65', al suo posto Vecino che non è entrato benissimo. Con Dele-Bashiru che ha caratteristiche più da numero 8 che da trequartista, l'uruguayano potrebbe essere considerato a sorpresa l'alternativa a Rovella. La Lazio gioca senza un regista puro e l'unico che ha quelle caratteristiche è Cataldi, rimasto in panchina per tutti e 90 i minuti, reduce anche da un'estate non semplicissima, Torino e Como hanno portato avanti dei sondaggi per lui.

Consistenza

A Lecce sotto la gestione Baroni sbocciò Hjulmand, la Lazio avrebbe bisogno di un profilo simile.