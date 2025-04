Mandas: “I nostri tifosi semplicemente magici. Quello che abbiamo vissuto ieri…”

Non è un momento facile per l’ambiente biancoceleste dopo la beffa di ieri ai calci di rigore: la Lazio, dopo essersi trovata sul 3-0 ai tempi supplementari non è riuscita a gestire la gara e, il gol dei norvegesi arrivato al minuto 109’, ha portato l’epilogo ai calci di rigore. L’eliminazione fa male, i rimpianti riportano alla gara di andata ma adesso è tempo di voltare pagina e pensare al campionato. Attraverso il proprio profilo social, Mandas ha voluto ringraziare il grande pubblico di ieri sera.

Il messaggio di Mandas ai tifosi

Forse il risultato non è stato quello che sognavamo, ma quello che abbiamo vissuto ieri è stato qualcosa di molto più grande di una semplice partita. È stato un promemoria di cosa significhino davvero la famiglia, la fede, la passione. I nostri tifosi…semplicemente magici. La vostra forza, la vostra voce, il vostro amore ci hanno sostenuti fino all’ultimo secondo. Grazie di cuore per il vostro supporto, per le lacrime, per gli applausi. Questa squadra, questa famiglia, continuerà a lottare. Tutti insieme. Fino alla fine.

Il post Instagram