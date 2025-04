Nella giornata di ieri si sono conclusi i quarti di finale di Europa League: le squadre che hanno raggiunto la semifinale sono Atletic Bilbao, Manchester United, Totthenam e Bodo Glim. Nonostante il 2-0 nei minuti regolamentari e il 3-0 dei supplementari, la Lazio non è riuscita a strappare il pass per le semifinali. C’è delusione e soprattutto rammarico per non aver gestito il 3-0 siglato da Dia che avrebbe consentito ai biancocelesti di passare il turno; alla lotteria dei calci di rigore hanno avuto la meglio i norvegesi. Sul profilo Instagram di Whoscored è uscita la top 11 dei quarti di finale di Europa League.

Europa League, la top 11 dei quarti di finale: c’è un calciatore della Lazio

Nell’undici tipo è stato inserito un calciatore della Lazio: stiamo parlando di Gustav Isaksen. L’ala danese è stato protagonista di un grande primo tempo dove ha fornito l’assist a Castellanos; nella seconda frazione di gioco è calato fisicamente ma è stato uno dei migliori tra i biancocelesti.

La top 11 completa