GdS | Tudor darà la scossa? Ritrovare il vero Ciro

Nell'edizione odierna La Gazzetta dello Sport annovera la Lazio tra i club che possono ambire al quinto posto, quello, per ora, valido per la qualificazione in Champions League.

La speranza dei biancocelesti si pone nl nuovo allenatore Igor Tudor: una scossa è attesa per risalire. Il rischio è, invece, che il concetto di calcio che porterà, ben lontano da quello di Sarri, possa mandare in confusione i biancocelesti. La Lazio, d'altronde, ha solo il derby per strappare dei punti alle dirette concorrenti. Non un vantaggio per una squadra che è nella posizione di dover risalire. Non sarà facile ricominciare contro la Juventus, ma neanche affrontare a San Siro l'Inter capolista. Servirà una scossa da parte della squadra e del capitano Ciro Immobile, dato il momento molto delicato che sta vivendo sia con i tifosi che con la Nazionale, dopo essere stato “scaricato” dal ct Spalletti.

La Gazzetta dello Sport