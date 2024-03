Il forfait dato da Skov Olsen per la chiamata con la Nazionale danese ha dato il via libera per la prima convocazione per Gustav Isaksen. Tramite il proprio profilo Instagram, la Danimarca ha pubblicato le prime foto del raduno in cui è presente anche l'attaccante biancoceleste: si trattano dei primi scatti in Nazionale dopo una buona stagione con la Lazio nonostante un infortunio che gli ha portato discontinuità.