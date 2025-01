Infortunio Tavares: quando rientrerà il terzino portoghese

Nel corso della gara di Europa League contro la Real Sociedad, il terzino portoghese, Nuno Tavares ha accusato un infortunio all'adduttore sinistro. Nella mattinata di oggi il calciatore si è sottoposto a degli esami strumentali a Villa Mafalda per stabilire l'entità del problema fisico.

Quante giornate potrebbe saltare Tavares

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex Marsiglia sembrerebbe aver scongiurato un lungo periodo di stop, fatto sta che Tavares dovrà saltare i prossimi tre impegni della Lazio: contro Fiorentina in campionato, contro il Braga in Europa League il prossimo 30 gennaio e contro Cagliari, in programma lunedì 3 febbraio.

Quando rientrerà il terzino

Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il terzino sinistro potrebbe rientrare nella gara del 9 febbraio contro il Monza.