Rodri e il video di ringraziamento con il Pallone d'Oro

E' una rarità quando il nome vincitore del Pallone d'Oro è una sorpresa assoluta. Stasera è accaduto proprio questo a Parigi. Il nome è stato di indiscutibile livello ma lo stupore ha colpito tutti, forse anche Rodri stesso, che quando ha sentito nominare il suo nome da George Weah è scoppiato in lacrime abbastanza la testa in una mano. Il centrocampista spagnolo si è poi alzato con le stampelle dopo il brutto infortunio al ginocchio che lo terrà fuori a lungo, una bella consolazione il prestigioso premio ricevuto questa sera al Theatre du Chatelet di Parigi. Da pochi istanti è uscito un video sui social dove il calciatore spende due parole emozionato per questo successo personale.

Il video di Rodri tramite Facebook

La classifica intera dei partecipanti al Pallone d'Oro

29° - Artem Dovbyk (Ucraina – Dnipro, Girona, Roma)

29° - Mats Hummels (Germania – Borussia Dortmund, Roma)

28° - Alejandro Grimaldo (Spagna – Bayer Leverkusen)

27° - Vitinha (Portogallo – Paris Saint-Germain)

26° - Declan Rice (Inghilterra – Arsenal)

25° - Cole Palmer (Inghilterra – Manchester City, Chelsea)

24° - William Saliba (Francia – Arsenal)

23° - Rúben Dias (Portogallo – Manchester City)

22° - Antonio Rüdiger (Germania – Real Madrid)

21° - Bukayo Saka (Inghilterra – Arsenal)

20° - Hakan Çalhanoğlu (Turchia – Inter)

19° - Martin Ødegaard (Norvegia – Arsenal)

18° - Emiliano Martínez (Argentina – Aston Villa)

17° - Federico Valverde (Uruguay – Real Madrid)

16° - Granit Xhaka (Svizzera -Bayer Leverkusen)

15° - Nico Williams (Spagna – Athletic Club)

14° - Ademola Lookman (Nigeria – Atalanta)

13° - Dani Olmo (Spagna – Lipsia, Barcelona)

12° - Florian Wirtz (Germania – Bayer Leverkusen)

11° - Phil Foden (Inghilterra – Manchester City)

10° - Harry Kane (Inghilterra – Bayern Monaco)

9° - Toni Kroos (Germania – Real Madrid)

8° - Lamine Yamal (Spagna – Barcellona)

7° - Lautaro Martínez (Argentina – Inter)

6° - Kylian Mbappé (Francia – Paris Saint-Germain, Real Madrid)

5° - Erling Haaland (Norvegia – Manchester City)

4° - Dani Carvajal (Spagna - Real Madrid)

3° - Jude Bellingham (Inghilterra - Real Madrid)

2° - Vinicius Jr (Brasile - Real Madrid)

1° - Rodri (Spagna - Manchester City)