Atalanta-Lazio, i biancocelesti sconfiggono la Dea: la felicità della rosa sui social

Grande festa per le aquile guidate dal mister Marco Baroni, infatti, il club biancoceleste è riuscito a sconfiggere la Dea al Gewiss Stadium, merito della rete segnata dall'ala Gustav Isaksen al 54' su assist del centrocampista Dele-Bashiru. I 3 punti conquistati stasera sono molto importanti per la Lazio, infatti, la squadra è tornata ad occupare la 6a posizione in classifica di Serie A, aumentando il distacco dalla Fiorentina e sorpassando la Roma, tuttavia, al momento i giallorossi sono scesi in campo allo stadio Olimpico per affrontare la Juventus, che si trova a 55 punti. Le aquile possono prendersi un momento di pausa e festeggiare la vittoria prima di pensare ai prossimi match, vale a dire il doppio incontro con il Bodoe/Glimt in programma il 10 e il 17 aprile, partite valide per i quarti di finale della UEFA Europa League, e il derby che si giocherà il 13 aprile alle ore 20:45. In attesa delle prossime volte che dovranno scendere in campo, i membri della rosa biancoceleste festeggiano la vittoria contro l'Atalanta sui social.

Lazio - IPA

Atalanta-Lazio: il debutto di Provstgaard

La vittoria per 0-1 contro la Dea non è l'unico evento che si festeggia stasera, infatti, il difensore centrale Oliver Provstgaard ha debuttato in maglia biancoceleste, subentrando al 68' al francese Samuel Gigot. L'ex capitano del club danese Vejle BK è entrato a far parte della famiglia laziale al termine del calciomercato invernale, durante il quale sono arrivati anche Ibrahimovic e Belahyane, inoltre, il mediano è anche il capitano della Nazionale Under 21 della Danimarca, con la quale ha realizzato 83 presenze e mandato a segno 3 palloni.

Nella pagina successiva i festeggiamenti dei biancocelesti sui social