Atalanta-Lazio, Lazzari nel post: “Oggi una bella Lazio, sappiamo che la settimana prossima…”

Si è ora concluso il match Atalanta-Lazio, trasferta difficile per biancocelesti di baroni, soprattutto perché inaugurante un periodo difficile caratterizzato da partite importanti. La prima di questo ciclo era proprio quella di oggi, un match che la Lazio ha giocato con determinazione e convinzione e che, infatti, è terminato con il risultato di 0-1 per la Lazio, ottenuto con una prestazione di misura. Dopo la partita, ai microfoni di Dazn, è intervenuto ai microfoni di il calciatore biancoceleste Lazzari.

Sappiamo che ci attende una settimana fondamentale, ci giochiamo tanto di questa stagione, era importantissimo partire con il piede giusto già qui da Bergamo. Abbiamo mostrato una bella Lazio a livello fisico e mentale, complimenti ai ragazzi. Venire a Bergamo e non soffrire era impensabile, sapevamo che ci sarebbero stati dei momenti difficili in partita. Abbiamo avuto diverse occasioni per fare il raddoppio, ma va bene così, è una vittoria importantissima per il nostro cammino in campionato. Non abbiamo avuto tempo di guardare la classifica, ma sapevamo che i tre punti erano fondamentali per la settimana che ci aspetta, il campionato è lungo ci sono tanti punti in palio. Se la Lazio farà grandi partite così, ci potremo togliere belle soddisfazioni.