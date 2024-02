UFFICIALE - Un giocatore biancoceleste ceduto a titolo temporaneo: il comunicato della Lazio

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito web, la Lazio ha reso nota la cessione di un giocatore biancoceleste. Si tratta di Dimitrije Kamenović, che viene mandato in prestito all’Yverdon Sport Football Club. Il difensore non ha praticamente mai trovato spazio nella capitale, motivo per cui la società ha scelto di cederlo altrove per permettergli di giocare.



“La S.S. Lazio comunica di aver ceduto temporaneamente, sino al 30 giugno 2024, il calciatore Dimitrije Kamenović a favore dell’Yverdon Sport Football Club, partecipante alla massima divisione svizzera.”