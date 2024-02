Champions League, la squadra della settimana: presente un biancoceleste - FOTO

La Lazio vince 1-0 contro il Bayern Monaco, un successo incredibile per gli uomini di Sarri che portano a casa un vantaggio importante in vista della gara di ritorno. Un‘ottima prova di tutti i biancocelesti, premiata anche dalla Champions League. È stata pubblicata infatti la squadra della settimana in cui è stato inserito anche Mario Gila. Il difensore spagnolo è stato autore di una grande prestazione, proteggendo la porta biancoceleste in più occasioni. La Uefa ha dunque deciso di attribuirgli il giusto merito premiandolo come uno dei migliori difensori della settimana.