Al Nassr fuori dalla Champions asiatica e Ronaldo impazzisce

L'Al Nassr esce inaspettatamente dalla Champions League asiatica. La squadra allenata da Stefano Pioli ha perso per 3-2 contro i giapponesi del Kawasaki Frontale. Al centro dell'attenzione sempre lui, Cristiano Ronaldo. L'ex Juventus, Real Madrid e Manchester United, ha sbagliato nel finale quella che poteva essere un'occasione decisiva. Infatti a poche passi dalla porta Cr7 ha calciato fuori il pallone svirgolando quest'ultima. In caso di gol il match sarebbe proseguito ai tempi supplementari. Tramite i social, Sportmediaset ha diffuso il video del gol divorato dal portoghese e della reazione plateale a fine partita, in cui si vede Ronaldo che non si da pace per l'occasione sbagliata banalmente.

Il video dell'errore e della reazione di CR7

I commenti social

Gli utenti social in questi casi sono spietati e anche quest'oggi su questo caso Ronaldo hanno dato del loro meglio senza pietà e con tanta ironia. La cosa ha riguardato sopratutto i fans di Lionel Messi, da sempre il più grande rivale di Cr7. L'argentino numeri alla mano è il più grande giocatore di sempre avendo vinto ben 8 palloni d'oro. Dall'altra parte il portoghese invece ne ha poco più della metà, 5 per la precisione. Non sono mancati quindi i fotomontaggi-memè che ritraggono, ad esempio, Cr7 al guinzaglio di Messi o commenti che parlano di solito atto di esibizionismo a fine partita di Ronaldo pur di far parlare di sè come calciatore, visto che con le giocate è ormai è bollito. Insomma i social in questo caso diventano un circo in cui divertirsi tra battute e frecciate realiste ficcanti.