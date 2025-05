Ufficiale dove si giocherà la prossima Supercoppa italiana

Adesso è ufficiale: la prossima edizione della Supercoppa italiana si giocherà nuovamente in Arabia Saudita, con l'ormai classico format, ovvero quattro squadre che si daranno battaglia per alzare la coppa.

La conferma è arrivata anche dalla Lega Serie A in una nota pubblicata dopo l'odierna assemblea. Le sicure qualificate sono due: Milan e Bologna, finaliste di Coppa Italia, mentre le altre due squadre dovrebbero essere Napoli e Inter in piena lotta per lo Scudetto e che vedranno classificarsi al primo e secondo posto in campionato.

I dettagli

L'Arabia Saudita alletta ancora, ovviamente dal lato economico principalmente. Anche l'edizione 2025 si giocherà in Arabia Saudita ( a Riyad ) e con format a quattro squadre, con due semifinali e finale, tutti incontri a botta secca. Identico pure il montepremi: 16,2 milioni di € riservati ai quattro club partecipanti ( ben 8 alla squadra vincitrice ).

Comunicato ufficiale

Di seguito il comunicato ufficiale della Lega Serie A sulla Supercoppa italiana: